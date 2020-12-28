Молодежная сборная России по хоккею начала встречу со сборной Чехии в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Игра проходит в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плейс». Зрителей на турнире нет в связи с пандемией коронавируса.

В первом туре группового этапа молодежного чемпионата мира команда Игоря Ларионова обыграла сборную США по хоккею со счетом 5:3. Дубль в ворота американской команды сделал Василий Пономарев, еще по шайбе забросили Захар Бардаков, Егор Чинахов и Илья Сафонов.

Сборная Чехии начала свой путь на турнире в Канаде с разгромного поражения от команды Швеции. Игра завершилась со счетом 1:7, в составе чешской сборной отличился в первом периоде Ян Мышак.