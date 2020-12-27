Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова подвела итоги сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В своем «Инстаграме» Загитова поделилась кадрами с шоу, отметив, что сезон получился красивым, энергичным и эмоциональным. «Все участники пробовали себя в новых ролях, тренировались, волновались, получали оценки от судей и от вас, зрителей. Мы старались радовать вас каждую субботу», — написала Загитова, поблагодарив болельщиков за участие в жизни шоу.

Также фигуристка поблагодарила всех организаторов и работников шоу, а также тех, кто помогал ей осваивать профессию телеведущей. Также Загитова отблагодарила своего соведущего Алексея Ягудина и продюсера шоу Илью Авербуха за приглашение и за постановку финального номера для шоу.