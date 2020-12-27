Петербургский «Зенит» хочет приобрести бразильского нападающего английского «Эвертона» Ришарлисона.

Информацию об этом сообщает портал Fichajes.net. По данным издания, «Зенит» предложил пятилетний контракт форварду АПЛ, согласно которому готов платит новичку зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

Сумму трансфера «Зенит» оценивает в 40 миллионов евро, в то время как по данным Transfermarkt трансферная стоимость Ришарлисона составляет около 60 миллионов.

СМИ также сообщают, что цель такого трансфера для «Зенита» — укрепление шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21, а также укрепление лидерства в таблице АПЛ. Помимо этого отмечается, что Ришарлисон хорошо общается с другим бразильцем «сине-бело-голубых» Малкомом: этот игрок также был приобретен за 40 миллионов евро в 2019 году.