Российский тренер по фигурному катанию, хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о том, какой восстановительный период будет у Анны Щербаковой после выигранного чемпионата России в Челябинске.

Слова Глейхенгауза приводит портал «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что в ближайшее время не предстоит никаких важных турниров по фигурному катанию.

«Дадим Анне времени на восстановление столько, сколько потребуется, и спешить с возвращением к тренировкам не будем», — сказал тренер.

Напомним, Анна Щербакова незадолго до чемпионата России по фигурному катанию перенесла пневмонию. На турнире она выступала с высокой температурой (перед короткой программой — 38 градусов), однако несмотря на это смогла выиграть турнир в третий раз подряд, чисто исполнив две программы.