Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила соревнования в парном катании на чемпионате России в Челябинске.

Слова Родниной цитирует агентство ТАСС. Экс-спортсменка подчеркнула, что Евгения Тарасова/Владимир Морозов замечательно исполнили короткую программу, а в произвольной им необходимо справиться с техническими недочетами.

По мнению Родниной, молодые пары показали на турнире юниорское катание, сложные элементы большинство пар выполняет слабо или аккуратно с точки зрения техники. Как считает Роднина, из-за этого страдает качество, а само катание получается юниорским.

«У меня такое впечатление, что часть из них вообще пока не понимает, что такое парное катание, у большинства пока нет своего вида, стиля и направления», — сказала Роднина.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат России 2021 года в турнире пар.