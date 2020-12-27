Футбольный агент Ренато Веласко, представляющий интересы бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита».

Слова агента Ришарлисона цитирует портал Sport24. По словам специалиста, с ним и игроком никто из «Зенита» не связывался.

«Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», — заявил Веласко.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили о том, что «Зенит» предложил Ришарлисону контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон. Выкупить форварда «сине-бело-голубые», по данным прессы, хотят за 40 миллионов евро.