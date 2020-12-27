Петербургский СКА сегодня, 28 декабря, проведет выездной матч против ХК «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020\21.

Игра состоится в Сочи на арене ледового дворца «Большой». Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

В этом сезоне СКА и «Сочи» уже провели два матча в КХЛ. Первая встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу армейской команды. Спустя несколько дней команды уже сыграли в Сочи и вновь победу одержала команда Валерия Брагина, на этот раз со счетом 4:1.

В предыдущем матче в КХЛ СКА уступил в овертайме московскому «Динамо», «Сочи» же проиграл последние два матча в чемпионате, уступив на выезде нижегородскому «Торпедо», а затем ярославскому «Локомотиву».