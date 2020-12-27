Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова оценила выступления российских фигуристок на чемпионате России в Челябинске.

Слова Бестемьяновой цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, победительница турнире Анна Щербакова оказалась настоящей умничкой, поскольку при такой высокой конкуренции ей жизненно необходимо было так откататься.

«Расстроилась, что Туктамышева не откаталась так, как она могла», — сказала Бестемьянова, подчеркнув, что фигуристка была не в форме после болезни и приняла решение выступать в отличие от Алены Косторной.

«Туктамышева — герой. Войдет в форму и еще даст всем прикурить», — заключила Бестемьянова.

Напомним, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова не так давно переболели коронавирусом и выступали на ЧР в Челябинске, не до конца восстановившись после перенесенного заболевания.