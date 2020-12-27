Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая показала новые фото своей дочери Каталины.

Сегодня девочке исполнилось полгода — фигуристка родила дочь 27 июня. Новыми фото Каталины Липницкая поделилась в «сторис» своего аккаунта в «Инстаграме».

Долгое время Юлия Липницкая состоит в отношениях с фигуристом Владиславом Тарасенко, который также тренировался в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Липницкая начала работу в качестве тренера в академии «Ангелы Плющенко» в Москве. Также в этой академии работает ещё одна олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных. Ранее Липницкая и Ильиных вместе работали, организовывая ряд мастер-классов по фигурному катанию.