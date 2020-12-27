Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, что клуб мог подписать нападающего Александра Кокорина.

В интервью порталу «БИЗНЕС Online» Сайманов отметил, что в этом году Александра Кокорина уже приглашали в казанский клуб.

«Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперед и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст», — заявил Сайманов.

Напомним, летом 2020 года Александр Кокорин стал свободным агентом после того, как завершился его контракт с «Зенитом», а также арендный договор с «Сочи». В августе Кокорин подписал трехлетнее соглашение с московским «Спартаком», однако не так часто выходил на поле из-за обостряющихся травм.