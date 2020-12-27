Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания на коньках России относительно отбора на чемпионат мира 2021 года.

Напомним, ФФККР принял решение гарантировать участие в ЧМ только победителям чемпионата России.

Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС. Эксперт отметила, что подобное правило было всегда: победители отбираются на ЧМ, а остальные будут соревноваться дальше. «Всегда отбирались два первых номера, но этот сезон особенный, страшный», — отметила Тарасова, добавив, что это прекрасно, что вместо чемпионата Европы федерация делает дополнительные соревнования.

«Если они их сделают, это будет просто гениально», — сказала Тарасова, добавив, что организация турниров забирает много сил, однако фигуристы не выйдут из обычной соревновательной сетки.