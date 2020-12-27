Подольский «Витязь» обыграл московский ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Подольске на арене «Витязь» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подмосковного коллектива.

В первом периоде в составе «Витязя» открыл счет Джастин Дэнфорт с передач Юрия Паутова и Каспарса Даугавиньша.

ЦСКА удалось сравнять счёт только в третьем периоде, на 51-й минуте отличился Константин Окулов реализовавший большинство. Передачами в атаке отметились Андрей Светлаков и Максим Шалунов.

«Витязь» за две минуты до конца при игре в равных составах сумел вырваться вперёд и сохранил победный счет до финальной сирены. Автором шайбы стал Каспарс Даугавиньш, передача на счету Джастина Дэнфорта.

Для ЦСКА это второе поражение в лиге подряд: ранее команда по буллитам проиграла СКА.