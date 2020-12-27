Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, будет ли проводиться ротация в составе сборной России по биатлону на январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Слова Майгурова цитирует официальный сайт СБР.

«Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утвержденным в ноябре», — отметил глава СБР.

Также Майгуров подчеркнул, что вероятность ротации будет напрямую зависеть от выступлений биатлонистов на январских стартах. «Тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», – сказал Майгуров.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира в Оберхофе и Кубка IBU в Арбере.