Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о выступлениях женщин-одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

В интервью РИА Новости Буянова отметила, что девушки-призеры показали феерическое катание.

«Все три фигуристки подали серьёзную заявку на Олимпийские игры. Это был настоящий спорт высоких достижений, и что за этим стоит, наверное, знает только тренерский штаб», — сказала Буянова, добавив, что Анна Щербакова не подала виду, что недавно переболела коронавирусом.

Как считает Буянова, Камила Валиева и Александра Трусова не дрогнули и добились потрясающего результата.

«После проката Саши подумалось, что лучше и быть не может в этот день. Выходит Камила и выдает идеальный прокат, а Аня уже довела весь мир фигурного катания до слез. Все снимают шляпу», – заключила Буянова.