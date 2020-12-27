Проблемы с Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED начались ещё достаточно давно, игру много раз переносили на другие даты из-за чего у сообщества возникла некий скепсис к легендарным разработчикам. И очень важная проблема всё-таки вскрылась. Игра была очень недоработанной для PlayStation 4 и Xbox консолей.

Так, одна из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077, выпущенная студией CD Projekt была убрана из магазина PS Store. Это решение было принято разработчиками игры совместно с Sony. В ходе общения разработчики решили отправить игру на доработку. На момент написания материала неизвестно, когда игра будет возвращена в магазин.

Помимо этого, покупатели Cyberpunk 2077 могут вернуть деньги за игру, даже если наиграли в неё более двух часов. Чтобы это сделать, необходимо просто оформить возврат средств. Разработчики также пообещали в ближайшее время выпустить обновления по игре и помогать пользователям с локальными проблемами.

Инвесторы CD Projekt RED обратились к юридическим фирмам, чтобы составить коллективные иски к руководству студии. В заявлении сказано, что разработчики специально вводили партнеров в заблуждение, говоря о 100% работоспособности дисциплины на консолях прошлого поколения.

На текущий момент стало известно, что инвесторы отправили целых четыре иска организации за обман и введение в заблуждение. Что будет дальше неизвестно, однако многие представители сообщества со скепсисом отнеслись к данной инициативе и предложили инвесторам просто подождать, пока CD Projekt RED оптимизируют игру до идеала, как это произошло с Ведьмаком.