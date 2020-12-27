Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как разочаровался в своём бывшем оппоненте Коноре Макгрегоре в плане психологии.

Слова Хабиба цитирует портал MMA News. Боец отметил, что во время поединка Макгрегор очень много говорил, но когда его начали давить, поменял режим и отмечал, что «это просто бизнес».

«Я даже был немного разочарован. Ожидал, что в плане психологии он более жёсткий. Когда я начал его забивать и говорить с ним, он отвечал, что это бизнес», — заявил Хабиб, добавив, что все выглядело так, будто Конор пытается избежать настоящего избиения.

«Примерно так, как провинившийся сын пытается оправдать себя перед глазами разозлившегося отца. Психология — очень мощный инструмент», — отметил Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в поединке в октябре 2018 года на турнире UFC 229.