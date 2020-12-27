Игрок в Dota 2 Айбек Naive- Токарев получил блокировку своего канала на Twitch. Данная информация была опубликована на портале StreamersBans. На сколько дней и по какой причине произошёл бан неизвестно, однако киберспортсмен получил свою первую блокировку за карьеру.

В последний месяц стриминговая платформа заблокировала очень много стримеров из СНГ-региона. Так, стример Вадим Evelone Козаков заявил о том, что администрация платформы заблокирует его Twitch-канал 15 декабря навсегда. Козаков сказал, что причиной этого стало использование оскорбительных обращений во время трансляции.

Ранее стало известно, что в Dota 2 может появиться ещё один состав из сильных игроков из СНГ-сцены, которые уже играли вместе. Станислав 633 Глушан, Егор 19teen Лексютин, Данил illusion Волчан, Айбек Naive- Токаев и Владислав DkFogas Фролов собрали новый ростер, чтобы выступать в 2021 году на квалификациях и турнирах.