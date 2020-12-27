Бывший игрок команды T1 по Dota 2 Ли Forev Санг Дон объявил о том, что ищет новую команду на следующий сезон Dota Pro Circuit. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере, однако он не сказал, на какой позиции и в каком регионе планирует выступать.

Forev выступал за T1 с конца лета 2019 года и по середину лета 2020 года. Почти год киберспортмен защищал интересы организации, однако их пути разошлись. Вместе с командой он завоевал 7-8 место на BTS Pro Series Season 4, вошел в топ-4 ONE Esports Dota 2 SEA League и победил на двух других локальных турнирах. В 2020-м Санг Дон также выступал за Fnatic и Team Adroit в качестве стендина.

29-летний южнокореец Forev начал свою карьеру ещё около десяти лет назад за это время успел выиграть множество крупных и локальных чемпионатов, а также достойно выступить на на The Internatoinal, главном турнире года по Dota 2.