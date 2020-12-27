Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков опроверг данные о том, что победительница чемпионата России по фигурному катанию Анна Щербакова выступала на турнире с температурой.

Слова Горшкова цитирует портал «Чемпионат».

«Нет никакой информации, что Щербакова выступала с температурой. Всё было в рамках правил», — заявил Горшков, подчеркнув, что на арене «Трактор» был установлен прибор, измеряющий температуру.

Напомним, ранее в агентстве РИА Новости сообщили о том, что Анна Щербакова каталась на турнире с температурой тела 38 градусов. Такую температуру ей замерили перед короткой программой, а уже перед произвольной фигуристка отказалась измерять температуру и сделала чистый прокат, который помог ей победить.