Киберспортивная организация Winstrike объявила об уходе двух игроков из состава по CS:GO. Ими стали Валидсла bondik Нечипорчук и Айдын KrizzeN Турлыбеков. Причиной этого стало окончания срока контрактов.

В первую очередь, мы благодарим bondik’a, который стал для Winstrike настоящей легендой клуба. В течение практически двух лет bondik был одним из лидеров основного состава. Рекордное количество игр, рекордное количество побед – это была долгая история, и мы будем скучать, Влад!

Представители организации пожелали дальнейших успехов в ккибрспортивной карьере и заявили, что будут следить за результатами и успехами бывших тимейтов.

Текущий состав:

Алексей ‘NickelBack’ Трофимов (капитан)

Алексей ‘El1an’ Гусев

Виктор ‘Lack1’ Болдырев

Дмитрий ‘hooch’ Богданов (тренер)

Ранее бывший игрок команды T1 по Dota 2 Ли Forev Санг Дон объявил о том, что ищет новую команду на следующий сезон Dota Pro Circuit. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере, однако он не сказал, на какой позиции и в каком регионе планирует выступать.