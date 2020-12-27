Комментатор и стример Ярослав NS Кузнецов высказался на счёт обновление в Dota 2 и отсутствии ожидаемого патча, которые должен был поменять механику, экономику и мету игры. Кузнецов остался недоволен действиями Valve с своему продукту. Данной информацией он поделился в твиттере.

В итоге нет никакого патча, теория оказалась не верной, я в тильте, ибо получается что ли, что 100 новых скиллов за 1400 рублей — это и есть весь патч, игра по сумме не поменяется вообще, ММ тоже. Да и ивента не будет видимо, короче никакого праздника

Некоторое время назад поразмышлял о глобальном обновлении в Dota 2. Он предположил, что для такого крупного апдейта не хватает изменений экономики игры, ландшафта и других общих изменений.

NS также добавил, что инсайдер Wykrhm Reddy в своём твиттере написал необычную фразу, которая переводится, как «Четверг, но не тот четверг что имеет значение».