Российский футболист, полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о причинах своего решения о переходе в петербургский «Зенит» в 2014 году.

Слова Рязанцева цитирует портал «Матч ТВ».

«Переходил в «Зенит», чтобы попасть в сборную и уехать в Европу. Второе без первого почти невозможно, все агенты так твердили», — отметил Рязанцев, добавив, что думал, что у него получится закрепиться в основе, однако план не сработал.

Также Рязанцев опроверг заявление Валерия Карпина о том, что игрок отказался от перехода в мадридский «Атлетико» из-за денег. «Единственный шанс уехать был, когда играл в «Рубине» и оказался в шорт-листе «Вольфсбурга». Но под вторым или третьим номером», — отметил Рязанцев.