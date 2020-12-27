Стал известен состав сборной Японии по фигурному катанию на чемпионат мира 2021 года в Швеции.

Турнир пройдет в конце марта в Стокгольме, на данный момент он пока не отменен.

По решению Федерации фигурного катания Японии в мужском одиночном катании выступят три призера чемпионата Японии: Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма.

В женском одиночном катании Японию также представят три призера национального чемпионата: победительница Рика Кихира, Каори Сакамото и Сатоко Мияхара. В спортивных парах выступит дуэт Рику Миура/Рюичи Кихара, соревнования в парном катании на национальном чемпионате Японии в Нагано не проводились.

Напомним, федерация фигурного катания на коньках России приняла решение отобрать на чемпионат мира только победителей ЧР в Челябинске.