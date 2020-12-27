В спорте и в киберспорте всегда есть фактор удачи. Удачно станет нога в мяч, удачно поймал тайминг в CS:GO или удачно вылетел крит в важной драке. Самая нерандомная игра — шахматы, за каждое решение необходимо нести ответственность. Однако люди и любят дисциплины за их случайность и красивые момент.

Так, игрок команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али поделился своими мыслями относительно победы на онлайн-турнире Flashpoint Season 2. Киберспортмен заявил, что победили благодаря работе не только с точки зрения тактики, но и со стороны психологии.

Нельзя сказать — да, нам повезло, и нельзя сказать, да, мы реально круто играли. Мы работали, мы тренировались, где-то повезло — и так вышло. Это победа — результат нашей работы по всем фронтам: индивидуальной, командной, психологической. В каждой игре мы играли до конца. Даже, если у оппонентов уже 10 матч пойнтов — на нас это никак не давило.

Разница Flashpoint турнира от всех прочих в его значительном призовом фонде, который сопоставим с турнирами от Valve Мейджорами. Миллион долларов распределяются на 12 коллективов, причём 750 тыс из них будут разделены между первыми двумя командами.

Киберспортивная команда Virtus.pro одержала победу в гранд-финале Flashpoint Season 2 по CS:GO против европейского клуба OG. Коллектив Алексея Qikert Голубев выиграл соперников в равной борьбе со счётом 2-1.

Получается, отчасти команде очень повезло в некоторых моментах и это признаёт сам игрок.

Ранее игрок команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али поделился своим мнением относительно медийной составляющей и отношению к ней, а также рассказал, что у фразы Jame Time есть несколько вариаций, которые радикально отличаются.