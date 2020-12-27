Разработчики STALKER 2 объявили о том, что их игра не будет поддерживаться на PlayStation 4 и Xbox One. Об этом рассказал менеджер GSC Game World по связям с общественностью Захар Бочаров. По его словам, в сиквел можно будет сыграть только на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Сообщество предположило, что консоли прошлого поколения не смогут поддерживать сложную графику и прорисовку игры.

В данный момент неизвестно, когда будет выходить STALKER 2, однако разработчики заявили, что уже знают, когда будет релиз, но не хотят его озвучивать из-за возможных проблем, которые могут возникнуть. Игра должна выйти в один день на Xbox Series X и ПК, а на Playstation 5 позже.

Ранее независимый разработчик Ivan Sorce опубликовал новое видео с геймплеем своего собственного ремейка игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. На видео можно увидеть стрельбу из двустволки и езду на автомобиле, а также то, как будет выглядеть дождь