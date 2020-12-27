Чемпионат мира по хоккею 2021 года не будут проводить в Белоруссии. Швейцарское издание Watson сообщает, что Международная федерация хоккея приняла решение о переносе турнира в другую страну.

По данным издания, уже начался поиск альтернативных вариантов проведения чемпионата. Изначально турнир планировалось провести в Минске и в Риге (Латвия), на данный момент рассматривается проведение турнира полностью в Риге, однако в городе есть только одна арена вместимостью не менее 10 тыс. зрителей.

Также в федерации рассматривается вариант с проведением чемпионата мира в Праге или в Братиславе вместо Минска. Отмену второго подряд чемпионата мира по хоккею федерация себе позволить не может: в мае 2020 года ЧМ по хоккею в Швейцарии не состоялся из-за коронавируса.

Напомним, чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня.