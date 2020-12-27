Российская фигуристка, чемпионка Европы в паре с Дмитрием Козловским Александра Бойкова поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фото с турнира, а также поблагодарила чемпионат за всё, а также каждого зрителя, телезрителя и любителя фигурного катания, которые смотрели эти соревнования и поддерживали спортсменов.

«Спасибо нашей команде! Да, получилось не все, но разве это не стимул работать дальше?», — заключила спортсменка.

Напомним, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский завоевали серебро на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, уступив лишь Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. И в короткой, и в произвольной программе фигуристы допустили ошибку на выбросе.