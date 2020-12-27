Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград состоялась сегодня, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ. Ранее Левандовски стал обладателем премии FIFA The Best как лучший футболист года, а УЕФА признала форварда футболистом сезона-2019/20.

Премия Globe Soccer Awards вручалась сразу в нескольких номинациях. Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем награды «Игрок века 2001-2020». Лучшим тренером 2020 года был признан наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который привёл клуб к второму треблу в истории. Также премия была вручена лучшему тренеру XXI века, которым стал Хосеп Гвардиола.

Командой 2020-го года была объявлена «Бавария», приз за нее получил Роберт Левандовски. Клубом XXI века был назван мадридский «Реал»: клуб выиграл Лигу чемпионов пять раз за 20 лет, в том числе три раза подряд с 2016 по 2018-й года.