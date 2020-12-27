Глава IIHF отреагировал на слухи о переносе ЧМ по хоккею из Белоруссии в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отреагировал на слухи о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Белоруссии в другую страну.

Слова Фазеля цитирует портал РИА Новости. «Решения еще нет», — заявил глава IIHF.

Напомним, ранее швейцарское издание Watsons заявило, что в федерации уже приняли решение о переносе чемпионата мира 2021 года из Минска в другой город из-за политической ситуации в Белоруссии.

Изначально турнир должен был пройти в Белоруссии и Латвии, однако сейчас турнир может принять только Рига, либо возможна замена Минска на Братиславу (Словакия) или Прагу (Чехия). Отмену второго подряд чемпионата мира по хоккею федерация себе позволить не может: в мае 2020 года ЧМ по хоккею в Швейцарии не состоялся из-за коронавируса.