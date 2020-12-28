В немецком Рупольдинге сегодня, 28 декабря, состоится биатлонная Рождественская гонка.

На 20:10 по московскому времени запланирован масс-старт, а в 21:15 по мск стартует гонка преследования, по итогам которой и будут разыграны медали.

В турнире примут участие 10 пар биатлонистов из разных стран кроме Норвегии и Франции. За Германию бегут дуэты Франциска Пройсс/Симон Шемпп, а также Дениз Херрман/Бенедикт Долль. Италию представят Доротея Вирер/Лукас Хофер, Чехию — Михал Крчмарж/Маркета Давидова. За Австрию побегут Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Россию представит дуэт Евгения Павлова/Матвей Елисеев, за Украину побегут Дмитрий Пидручный/Вита Семеренко, за Белоруссию — Динара Алимбекова и Антон Смольский. За Швейцарию будут бежать Лена Хекки и Себастьян Штальдер, Швецию представят Элизабет Хегберг и Торстен Стенерсен.