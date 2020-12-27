Российская биатлонистка Наталья Гербулова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России среди женщин.

Обновленные данные появились на официальном сайте СБР, их опубликовал технический комитет союза.

На счету Гербуловой сейчас 500 очков, на втором месте идет Екатерина Носкова (471 балл), на третьем пока расположилась Татьяна Акимова (467 баллов). Спортсменка сборной России Ирина Казакевич, которая выступала на четырех этапах Кубка мира в ноябре-декабре 2020 года, идет только четвертой — у нее 421 балл.

У мужчин по-прежнему лидерство у Александра Логинова (632 балла). Вторым идет Матвей Елисеев (516 баллов), третьим — Эдуард Латыпов (459 баллов).

Напомним, рейтинг Союза Биатлонистов России является одним из критериев отбора спортсменов в состав сборной России на этапы Кубка мира.