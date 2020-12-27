Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте событий за 27 декабря:

Гербулова возглавила рейтинг СБР у женщин, Логинов — лидер среди мужчин

Российская биатлонистка Наталья Гербулова возглавила рейтинг Союза биатлонистов России среди женщин. Обновленные данные появились на официальном сайте СБР, их опубликовал технический комитет союза. На счету Гербуловой сейчас 500 очков, на втором месте идёт Екатерина Носкова (471 балл), на третьем пока расположилась Татьяна Акимова (467 баллов). У мужчин по-прежнему лидерство у Александра Логинова (632 балла). Вторым идет Матвей Елисеев (516 баллов), третьим — Эдуард Латыпов (459 баллов).

Левандовски стал лучшим футболистом года на премии Globe Soccer Awards

Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград состоялась сегодня, 27 декабря, в Дубае, ОАЭ. Ранее Левандовски стал обладателем премии FIFA The Best как лучший футболист года, а УЕФА признала форварда футболистом сезона-2019/20.

Кихира выиграла чемпионат Японии, впервые чисто исполнив четверной сальхов

Победительница финала Гран-при в сезоне-2018/19 Рика Кихира выиграла чемпионат Японии в женском одиночном катании во второй раз подряд. Турнир проходил с 25 по 27 декабря в Нагано. В короткой программе Кихира прыгнула тройной аксель, а в произвольной впервые сумела чисто исполнить четверной сальхов на соревнованиях. Тройной аксель в произвольной спортсменка недокрутила и потеряла на этом баллы, общая сумма за две программы составила 234.24 балла.

«Витязь» обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

Подольский «Витязь» обыграл московский ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Подольске на арене «Витязь» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подмосковного коллектива. В первом периоде в составе «Витязя» открыл счет Джастин Дэнфорт, а в третьем шайбу забросил Каспарс Даугавиньш. В составе ЦСКА отличился Константин Окулов.

«Зенит» заинтересован в покупке Ришарлисона. Ему предложили 10 млн евро за сезон

Петербургский «Зенит» хочет приобрести бразильского нападающего английского «Эвертона» Ришарлисона. Информацию об этом сообщает портал Fichajes.net. По данным издания, «Зенит» предложил пятилетний контракт форварду АПЛ, согласно которому готов платит новичку зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

Выяснилось, что Щербакова выступила в чемпионате России с высокой температурой

Российская фигуристка Анна Щербакова, победившая в чемпионате России, выступала на турнире с температурой. Как утверждает «Р-Спорт», перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы температура Щербаковой поднялась до +38 градусов. Кроме того, Щербакова недавно переболела пневмонией и жаловалась на плохое самочувствие перед стартом турнира.

Сучилов выиграл «Ижевскую винтовку» в спринте

В Ижевске состоялась спринтерская гонка в ходе четвертая этапа Кубка России по биатлону. Соревнования «Ижевская винтовка» в спринте выиграл Семен Сучилов. Биатлонист допустил на двух огневых рубежах только один промах.