Тренер команды Fnatic Ли SunBhie Чан Дже поделился своим мнением относительно киберспортсменов из Южной Америки. Он заявил о скверном отношении к рейтинговому подбору в регионе и отметил, что некоторые жалуются на «дерьмовую сцену» в регионе.

Игроки в Dota 2 из Южной Америки любят жаловаться, что у них дерьмовая сцена, при этом ведут себя наименее профессионально в пабах (встают в AFK, занимаются вредительством). Итак, если вы сами не цените собственное дело, сцена вас тоже не ценит, на что вы жалуетесь?

Многие игроки сталкиваются с неудачным стечением обстоятельств и именно поэтому «тильтуют» в рейтинговых матчах . В спорте и в киберспорте всегда есть фактор удачи. Удачно станет нога в мяч, удачно поймал тайминг в CS:GO или удачно вылетел крит в важной драке. Самая нерандомная игра — шахматы, за каждое решение необходимо нести ответственность. Однако люди и любят дисциплины за их случайность и красивые момент. Ранее, на nevasport вышел материал, поднимающий данную тему.