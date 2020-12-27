Бывший игрок команды Winstrike по CS:GO Владислав bondik Нечипорчук заявил о поисках новой команды среди всех регионов. Киберспортсмен уточнил, что ждет предложения из СНГ, европейского, американского и азиатского региона. Данной информацией он поделился в твиттере.

Официально стал свободным агентом, а значит, я открыт для всех предложений от команд из СНГ, Европы, Америки и Азии. Я крайне мотивирован, мне еще предстоит достичь своих целей.

Bondik выступал за клуб с весны 2019 года и за это время выиграл множество онлайн-турниров и выступил в финале ESL One Road to Rio. В данный момент 27-летний украинский киберспортсмен активно тренируется.

Ранее киберспортивная организация Winstrike объявила об уходе двух игроков из состава по CS:GO. Ими стали Валидсла bondik Нечипорчук и Айдын KrizzeN Турлыбеков. Причиной этого стало окончания срока контрактов.