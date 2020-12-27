Комментатор и стример по Dota 2 Сергей Smile Ревин поделился своим мнением относительно шутера от Riot Games Valorant. По его словам, направлением привлекает очень много киберспортсменов в возрасте и поэтому можно назвать дисциплину «домом престарелых». Данной информацией Smile поделился в твиттере.

Мне Valorant все больше и больше напоминает дом престарелых для игроков CS.GO. Убийца блин

Valorant очень молодая, по сравнению с Counter-Strike дисциплина, однако за ней уже следят сотни тысяч игроков и появляются серьёзные киберспортивные команды и организации. Несмотря на молодой возраст игры, инфраструктура внутри дисциплины уже достигла высокого уровня и некоторые игроки из CS:GO переходят в Valorant.

Сейчас же один из самых титулованных профессиональных игроков в Counter-Strike 1.6 и CS:GO Кристофер GeT_RiGhT Алесунд заявил, что заканчивает карьеру в этой дисциплине и переходит в шутер от Riot Games Valorant.