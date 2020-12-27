В рамках онлайн-турнира Vulkan Fight Series 2020 пройдёт встреча на вылет между болгарским коллективом MBAPPEEK и российским клубом Winstrike в CS:GO. Матч запланирован на 18:10 по московскому времени 28 декабря.

Winstrike vs MBAPPEEK на Vulkan Fight Series 2020

Winstrike за последние пять игр одержали победу на всех пяти встречах, причём только в одной из них отдали одну карту. Это был финал Dell Gaming League 2020 против ex-ETHEREAL. В том матче Winstrike завершили чемпионат на высокой ноте, обыграв соперников со счётом 3:1.

Также российский клуб обыграл 9INE со счётом 2:0, BEZ ZP, SG.pro и европейский женский коллектив Galaxy Racer fe с сухим результатом.

Болгарский коллектив MBAPPEEK за последние пять встреч выиграл только две, первая против Budapest Five, вторая над российским юниорским коллективом VP.Prodigy. Поражения состоялись над Nexus, HellRaisers и PACT. Все матчи закончились без единой победы для болгар.

Следить за матчем можно в 17:10 по московскому времени на twitch.tv/uccleague