Североамериканская киберспортивная организация NRG Esports объявила о подписании нового участника в свой состав по Valorant. К ростеру присоединился бывший профессиональный игрок в CS:GO Гейдж infinite Грин, последней командой которого стала Chaos. Данная информация появилась в твиттере NRG.
В ростере киберспортсмен заменил Янника KOLER Бланшетта, который ушёл из организации некоторое время назад. Infinite также выступал за Swole Patrol, Spacestation Gaming в 2018 году и Team Dignitas. Киберспортивная карьера игрока началась ещё в 2017 году за команду Royal Flush Seven.
Текущий Состав NRG Esports по Valorant:
- Дэмиен daps Стил;
- Сем s0m Ох;
- Даниэль eeiu Вученович;
- Райан Shanks Нго;
- Гейдж infinite Грин.
Ранее комментатор и стример по Dota 2 Сергей Smile Ревин поделился своим мнением относительно шутера от Riot Games Valorant. По его словам, направлением привлекает очень много киберспортсменов в возрасте и поэтому можно назвать дисциплину «домом престарелых». Данной информацией Smile поделился в твиттере.
Комментарии Развернуть