Североамериканская киберспортивная организация NRG Esports объявила о подписании нового участника в свой состав по Valorant. К ростеру присоединился бывший профессиональный игрок в CS:GO Гейдж infinite Грин, последней командой которого стала Chaos. Данная информация появилась в твиттере NRG.

В ростере киберспортсмен заменил Янника KOLER Бланшетта, который ушёл из организации некоторое время назад. Infinite также выступал за Swole Patrol, Spacestation Gaming в 2018 году и Team Dignitas. Киберспортивная карьера игрока началась ещё в 2017 году за команду Royal Flush Seven.

Текущий Состав NRG Esports по Valorant:

Дэмиен daps Стил;

Сем s0m Ох;

Даниэль eeiu Вученович;

Райан Shanks Нго;

Гейдж infinite Грин.

Ранее комментатор и стример по Dota 2 Сергей Smile Ревин поделился своим мнением относительно шутера от Riot Games Valorant. По его словам, направлением привлекает очень много киберспортсменов в возрасте и поэтому можно назвать дисциплину «домом престарелых». Данной информацией Smile поделился в твиттере.