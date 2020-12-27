На официальном сайте регистрации команд в Dota 2 появилась одна интересная команда, которую будет тренировать бывший наставник Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов. Микс планирует выступать под названием NoPangolier.

В состав вошли бывшие киберспортсмены из Cyber Legacy — Семен CeMaTheSlayeR Кривуля и Данил Bignum Шеховцов. Керри позицию занял Никита Palantimos Гринкевич, а на центральной части будет располгаться Ярослав Pikachu Василенко. Тренером состава стал Арсений ArsZeeqq Усов.

Состав NoPangolier:

Никита Palantimos Гринкевич;

Гринкевич; Ярослав Pikachu Василенко;

Василенко; Андрей Ghostik Кадык;

Кадык; Данил Bignum Шеховцов;

Шеховцов; Семен CeMaTheSlayeR Кривуля;

Кривуля; Арсений ArsZeeqq Усов (тренер).

В спорте и в киберспорте всегда есть фактор удачи. Удачно станет нога в мяч, удачно поймал тайминг в CS:GO или удачно вылетел крит в важной драке. Самая нерандомная игра — шахматы, за каждое решение необходимо нести ответственность. Однако люди и любят дисциплины за их случайность и красивые момент. Ранее, на nevasport вышел материал, поднимающий данную тему.