Саппорт команды Natus Vincere по Dota 2 Владимир RodjeR Никогосян поделился своими мыслями про бывший микс Алексея Solo Березина Just Error, который распался несколько недель назад. В интервью Марии Mrs. Marple Ермолиной он предположил, что Solo может собрать команду отдельно с нуля, а два тиммейта снова собраться вместе.

Я считаю, Лехе нужно начинать опять с нуля и выстраивать команду по кирпичику, как он делал это с Virtus.pro. У него это получится, он это делал уже не раз, я в него верю. А Малой и Вован могут вместе играть. Думаю, у них может это получиться, если они соберут кого-то или ворвутся в стак готовый.