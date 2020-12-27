Студия-разработчик CD Projekt RED заявила, что будет активно защищаться от коллективного иска инвесторов в сторону компании. Причиной негодования инвесторов стало падение стоимости акций из-за недоработанной версии Cybepunk 2077 для консолей предыдущего поколения. Данная информация была опубликована на Bloomberg.

Проблемы с Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED начались ещё достаточно давно, игру много раз переносили на другие даты из-за чего у сообщества возникла некий скепсис к легендарным разработчикам. И очень важная проблема всё-таки вскрылась. Игра была очень недоработанной для PlayStation 4 и Xbox консолей.

После релиза игры стоимость акций CD Projekt RED сократилась на 41%. Обладатели консолей прошлого поколения обрушились с критикой на разработчика.

Ранее инвесторы CD Projekt RED обратились к юридическим фирмам, чтобы составить коллективные иски к руководству студии. В заявлении сказано, что разработчики специально вводили партнеров в заблуждение, говоря о 100% работоспособности дисциплины на консолях прошлого поколения.