Капитан коллектива Vikin.gg по Dota 2 Мельхиор Seleri Хилленкамп преодолел отметку 10 000 MMR, играя только на саппортах. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере.

Голландский игрок представляет интересы Vikin.gg с осени 2019 года. За этот период клуб очень сильно поднялся вверх в рейтинге и в данный момент располагается на шестой позиции ESL. Больше чем за год Seleri и его коллектив сыграл десятки турниров и во многих достигал высокий призовых мест. Так, на третьей строчке Vikin.gg завершили крупный онлайн-турнир среди лучших команд мира EPIC League Season 2 первый дивизион.

Ранее игрок команды catJAMMERS по Dota 2 Морис KheZu Гутман послал к чёртовой матери геймеров, играющих на керри позиции высокого ранга, считающих себя богами. Киберспортсмен признался, что ждёт новый патч от разработчиков Valve и устал от текущего.