Minecraft стала самой популярной игрой на Youtube по просмотрам в 2020 году. «Кубическая игра» очень сильно обогнала своего ближайшего преследователя, чуть ли не в три раза. Данная статистика появилась на сайте Youtube.

В общей сложности видео по Minecraft собрали 201 млрд просмотров. Ближайший преследователь Roblox имеет 76 млрд просмотров и располагается на второй строчке.

Третью позицию занимает Garena Free Fire с 72 млрд просмотров, четвёртую строчку замыкает Grand Theft Auto V с 70 млрд просмотром и в пятёрку лучших входит Fortnite с 68 млрд просмотров. Примечательно, что второе, третье и четвёртое место в сумме набирают примерно, как лидер таблицы.

Ранее эксперты и профессионалы по графике из компании Digital Foundry объявили свой список из девяти игр с лучшей графикой за текущий год по их мнению. Лучшим тайтлом стала неоднозначная игра Cyberpunk 2077 от разработчиков CD Projekt RED.