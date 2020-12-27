Коллектив Вячеслава Buster Леонтьева 27 декабря встретился с киберспортивной командой Virtus.pro в BO3 форматче в шоу-матче. Матч закончился победой ростера стримера с итоговым счётом 2-0.

Cache: Team Buster 16 — 12 Vitus.pro

Nuke: Team Buster 16 — 1 Virtus.pro

За команду Buster сыграли Михаил Dosia Столяров, Евгений Aunkere Карьят, Владислав nafany Горшков и Давид n0rb3r7 Даниелян. VP выступала с заменой — вместо Марэка YEKINDAR Галинскиса в матче участвовал представитель ростера клуба по Fortnite Джамал Jamside Сайдаев.

Сама встреча проходила в офлайн-формате, что достаточно редкий случай, учитывая коронавирусные ограничения. Однако коллективы встречались в месте, где не было зрителей.

Ранее известный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев поддержал достижения Илья ALOHADANCE Коробкина в покерной карьере. По мнению стримера, бывший киберспортсмен идёт в правильном направлении, ведь у него растёт интерес аудитории и онлайн на трансляциях.