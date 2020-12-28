Какие существуют травмы в киберспорте

Почему инвесторы подают в суд на CD Projekt RED за Cyberpunk 2077

Проблемы с Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED начались ещё достаточно давно, игру много раз переносили на другие даты из-за чего у сообщества возникла некий скепсис к легендарным разработчикам. И очень важная проблема всё-таки вскрылась. Игра была очень недоработанной для PlayStation 4 и Xbox консолей.

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