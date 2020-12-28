Сборная Канады по хоккею одержала очередную победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, обыграв команду Словакии. Турнир проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Канадцам удалось вырваться вперед уже на пятой минуте встречи. Автором заброшенной шайбы стал Джордан Спенс, передачи на него оформили Филип Томасино и Доусон Мерсер.

За три минуты до конца в игре было заброшено три шайбы. Сначала удача вновь улыбнулась Канаде: Филип Томасино забросил шайбу с передачи Дилана Козенса, затем Словакия сократила отставание благодаря броску Мартина Хромьяка.

За несколько секунд до конца встречи Джек Куинн забросил третью шайбу канадцев — уже в пустые ворота.