Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» без зрителей и завершилась со счетом 2:0 в пользу Чехии.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 37-й минуте встречи сборной Чехии удалось открыть счет благодаря броску Филипа Коффера. Автором передачи в атаке стал Якуб Рыхловски.

В третьем периоде Чехия удвоила преимущество: на 46-й минуте шайбу забросил Мартин Ланг. Отметим, обе шайбы были заброшены в равных составах.

Отметим, это первое поражение на турнире для российской команды: в первом туре подопечные Игоря Ларионова обыграли США, а команда Чехии уступила сборной Швеции со счетом 1:7.