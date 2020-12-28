На биатлонном стадионе в немецком Рупольдинге сегодня, 28 декабря, состоится традиционная Рождественская гонка.

В соревнованиях примут участие десять пар биатлонистов из разных стран, в том числе две пары — из Германии.

Начало масс-старта назначено на 20:10 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Медали соревнований будут разыграны в гонке преследования. Она стартует в 21:15 по московскому времени, прямую трансляцию итогового пасьюта можно будет посмотреть здесь:

Сборную России на Рождественской гонке будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев, среди фаворитов гонки немецкие дуэты Франциска Пройсс/Симон Шемп, Дениз Херманн/Бенедикт Долль, а также итальянская пара Доротея Вирер/Лукас Хофер. Ранее российские биатлонисты уже выигрывали World Team Challenge четыре раза: в последний раз это сделали Екатерина Юрлова и Алексей Волков в 2017-м году.