Швейцарский теннисист, пятая ракетка мира Роджер Федерер принял решение пропустить Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2021 году.

Слова агента Федерера Тони Годсика цитирует портал apnews.ru.

«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке», — отметил Годсик, подчеркнув, что после консультаций с командой теннисист решил положиться на долгосрочную перспективу, в которой лучший вариант — это вернуться к соревнованиям после Australian Open.

Напомним, Роджер Федерер пропустил практически весь 2020-й год: в начале сезона он дошёл до полуфинала Australian Open, а затем перенёс две операции на правом колене.