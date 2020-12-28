Сборная России по хоккею впервые с 2012 года не забросила ни одной шайбы за матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

Игра против команды Чехии на групповом этапе МЧМ-2021 в Канаде завершилась со счётом 0:2.

Ранее сборная России провела матч на МЧМ без заброшенных шайб лишь в финале турнира в 2012 году. Тогда российские хоккеисты проиграли сборной Швеции со счетом 0:1, автором единственной заброшенной шайбы в овертайме стал Мика Зибанеджад. Вратарь сборной России Андрей Макаров отразил за игру 57 бросков.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне. На турнире нет зрителей в связи с пандемией коронавируса. Следующий матч на МЧМ-2021 сборная России сыграет с Австрией.