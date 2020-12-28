Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, что ему дало участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

В передаче «Сычев Подкаст» футболист отметил, что у него стало больше подписчиков в социальных сетях. «И аудитория моя теперь – это 55+», — сказал Сычев, отметив, что теперь ему пишут в директ от Калининграда до Владивостока.

«Внимание. 55+. Да круто. Это же шоу, другой мир, фигурное катание – то, чего мы не видели никогда», — отметил Сычев, подчеркнув, что при погружении в проект понимаешь, какой это адский труд.

«У тебя и физическая усталость, и эмоциональная. Пять часов каждый день [кататься] четыре месяца», — сказал футболист.

Напомним, Дмитрий Сычев дошёл до финала проекта, он выступал в паре с чемпионкой мира Марией Петровой.